Sconcerti attacca l’Inter su Calciopoli | “Li hanno fatti vincere senza motivo | arrivarono terzi”

Advertising

Muivida1 : ma ve lo ricordate il povero maestro, il vate, il professore, il dott ing gran fig de Sconcerti ?!? -

Sportevai.it

Un suo articolo in difesa di Massimiliano Allegri aveva scatenato una marea di risposte critiche da parte dei tifosi della Juventus. Mario, però, insiste. E dalle pagine di Calciomercato.com passa addirittura al contrattacco:Marionel consueto appuntamento col portale Calciomercato.com si sofferma sulla gestione di Allegri in casa Juventus. Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato ... Sconcerti difende Allegri e attacca i tifosi Juve: Viziati | Top News L’Inter veniva dalla vittoria dello scudetto, si pensava fosse già completa: invece veniva da un mercato complesso e Inzaghi c’ha messo un po’ a trovare continuità.Bene, ieri sono arrivate le ultime decisioni del filone brianzolo dell’inchiesta: 7 imputati, 5 condanne, 2 assoluzioni. Un caso strano, quasi inedito, una folla di corrotti disponibili ma non un corr ...