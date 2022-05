Sciopero | la casta dei sindacati che blocca il Paese

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 28 maggio 2022) Quando si parla di questioni sindacali, l’Italia sembra rimasta ad un’altra epoca. Ieri il garante degli scioperi ha fornito i dati sulle astensioni collettive dal lavoro dell’anno scorso. Per essere chiari: il 2021, quando eravamo in pieno lockdown. Ebbene, non ci si crede, ma nell’anno in cui in pochi potevano lavorare, sono stati fatti più di mille scioperi. Di cui 18 generali. Per la verità uno solo è stato proclamato da quella che un tempo veniva chiamata la triplice. Secondo l’organismo di vigilanza gran parte degli scioperi sono stati proclamati dadi base, non adeguatamente presenti nei vari settori produttivi, con motivazioni politiche e/o economiche spesso generiche e con livelli di adesione del tutto irrilevanti. Poi un giorno ci spiegheranno cosa voglia dire esattamente scioperi politici. Come sempre i settori più conflittuali sono quelli del ...