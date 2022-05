Sciopero farmacie comunali | la protesta lunedì 30 maggio - Cronaca - lanazione it

Advertising

MauroFuso : RT @cgiltoscana: #Farmacie comunali, lunedì 30 maggio sciopero di lavoratori e lavoratrici per il rinnovo del #Contratto nazionale: a Firen… - cgiltoscana : #Farmacie comunali, lunedì 30 maggio sciopero di lavoratori e lavoratrici per il rinnovo del #Contratto nazionale:… - GianfrancoSimo1 : Lunedì 30 maggio sciopero delle farmacie - comunescandicci : Lunedì 30.5 sciopero del personale delle farmacie, Farmanet comunica che è garantito il servizio dispensazione farm… - comunescandicci : Lunedì 30.5 sciopero del personale delle farmacie, Farmanet comunica che è garantito il servizio dispensazione farm… -

"Chi lavora nellegarantisce sempre più servizi sanitari senza avere da troppo tempo riconoscimento professionale ed economico'. Presidio a ...Lunedì 30 maggio in Toscanaregionale per le lavoratrici e i lavoratori dellecomunali (ex municipalizzate), con presidio davanti alla sede Cispel in via Paisiello 8 ore 10 - 12 (attese tante persone). L'...Lunedì 30 maggio in Toscana sciopero regionale per le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie comunali (ex municipalizzate), con presidio davanti alla sede Cispel in via Paisiello 8 ore 10-12 ...Lunedì 30 maggio in Toscana sciopero regionale per le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie comunali (ex municipalizzate), con presidio davanti alla ...