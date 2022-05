Scienza, laser per proteggere gli affreschi: ecco come i ricercatori Enea salvano la bellezza (Di sabato 28 maggio 2022) Monitorare gli affreschi del complesso monumentale di San Bevignate e la “Trinità e Santi” di Raffaello e Perugino nella Cappella di San Severo a Perugia con tecniche laser di scansione tridimensionale e fluorescenza, studiando anche la composizione dei colori e dei materiali utilizzati. E’ quanto hanno realizzato i ricercatori Enea del Centro Ricerche di Frascati nell’ambito della campagna di valorizzazione dei beni culturali “Save the Beauty”, ideata dalla giornalista Monica La Torre e finanziata dalla testata giornalistica Umbria24 e dalla Regione dell’Umbria con il supporto dell’assessorato alla Cultura del Comune di Perugia e della Facolta’ di Lettere e Filosofia dell’Universita’ degli Studi di Perugia. Nei due siti sono stati utilizzati due laser scanner prototipali: uno equipaggiato con tre ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 maggio 2022) Monitorare glidel complesso monumentale di San Bevignate e la “Trinità e Santi” di Raffaello e Perugino nella Cappella di San Severo a Perugia con tecnichedi scansione tridimensionale e fluorescenza, studiando anche la composizione dei colori e dei materiali utilizzati. E’ quanto hanno realizzato idel Centro Ricerche di Frascati nell’ambito della campagna di valorizzazione dei beni culturali “Save the Beauty”, ideata dalla giornalista Monica La Torre e finanziata dalla testata giornalistica Umbria24 e dalla Regione dell’Umbria con il supporto dell’assessorato alla Cultura del Comune di Perugia e della Facolta’ di Lettere e Filosofia dell’Universita’ degli Studi di Perugia. Nei due siti sono stati utilizzati duescanner prototipali: uno equipaggiato con tre ...

gigibeltrame : Sonde spaziali con vele solari mosse da laser in prova per la difesa planetaria #digilosofia… - marioaiello3 : Il mondo della scienza non dovrebbe contribuire alla costruzione di armi come i raggi LASER, per non trovarsi nelle… - fziskaboh : RT @wikiperri: Oggi sul @corriere si parla di armi laser. 5 paragrafi con ammiccamenti continui e mal posti a Star Wars e a Star Trek (senn… - lore_viga : RT @wikiperri: Oggi sul @corriere si parla di armi laser. 5 paragrafi con ammiccamenti continui e mal posti a Star Wars e a Star Trek (senn… - wikiperri : Oggi sul @corriere si parla di armi laser. 5 paragrafi con ammiccamenti continui e mal posti a Star Wars e a Star T… -