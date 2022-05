Advertising

Tersite66 : @BiNG0__BoNg0 @MassimoMalvest1 @alex_orlowski Senza contare che i separatisti non si sono achierati tout-court con… - LuigiF97101292 : RT @GiancarloDeRisi: ????Schiaffo russo a Giggino: 'I suoi estensori [del piano di pace italiano] sembrano essersi basati su 'giornali provin… - attilascuola : RT @GiancarloDeRisi: ????Schiaffo russo a Giggino: 'I suoi estensori [del piano di pace italiano] sembrano essersi basati su 'giornali provin… - giampaolo_baio : RT @GiancarloDeRisi: ????Schiaffo russo a Giggino: 'I suoi estensori [del piano di pace italiano] sembrano essersi basati su 'giornali provin… - GiancarloDeRisi : ????Schiaffo russo a Giggino: 'I suoi estensori [del piano di pace italiano] sembrano essersi basati su 'giornali pro… -

InsideOver

...va avanti la russificazione forzata (con la sostituzione delle forze di polizia e perfino del prefisso telefonico) un caccia ucraino MiG - 29 ha abbattuto un cacciaSu - 35. Un piccolo...Unoall'Italia, dunque Si direbbe piuttosto unoad un certo modo di fare ...governo indicavano un periodo non inferiore a tre anni il tempo necessario per affrancarsi dal gas. ... Schiaffo russo all'Italia: limitazioni a Unicredit e Intesa STRADELLA Una quarantina di commercianti e residenti contrari alla chiusura di corso XXVI Aprile alla domenica. Con l’arrivo dell’estate torna ad infiammarsi il dibattito sull’istituzione dell’isola p ...Telefonata di Draghi col capo del Cremlino per “sbloccare il grano nei porti del Mar Nero”. Risultato: il solito ricatto di Mosca e poche speranze di ...