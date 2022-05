Sb Italia premiata impresa Champion per il secondo anno consecutivo (Di sabato 28 maggio 2022) La cerimonia che premia le 1000 aziende d’Italia con le migliori performance al Polo per l’innovazione tecnologica di Dalmine Sb Italia, (www.sbItalia.com), digital innovation company che realizza soluzioni It all’avanguardia per le aziende che desiderano innovare, si conferma azienda Champion per il secondo anno consecutivo. Il riconoscimento è stato conferito da ItalyPost e da L’Economia – Corriere della Sera durante l’evento che ha incoronato i mille nuovi “Champion”, aziende capaci di trainare l’economia e di investire nella propria crescita, anno dopo anno. Sb si è distinta, per il secondo anno, come eccellenza del Made in Italy nel campo dell’innovazione tecnologica. La ... Leggi su lombardiaeconomy (Di sabato 28 maggio 2022) La cerimonia che premia le 1000 aziende d’con le migliori performance al Polo per l’innovazione tecnologica di Dalmine Sb, (www.sb.com), digital innovation company che realizza soluzioni It all’avanguardia per le aziende che desiderano innovare, si conferma aziendaper il. Il riconoscimento è stato conferito da ItalyPost e da L’Economia – Corriere della Sera durante l’evento che ha incoronato i mille nuovi “”, aziende capaci di trainare l’economia e di investire nella propria crescita,dopo. Sb si è distinta, per il, come eccellenza del Made in Italy nel campo dell’innovazione tecnologica. La ...

