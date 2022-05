Sassuolo, già trovato il sostituto di Scamacca: può arrivare dalla Serie A (Di sabato 28 maggio 2022) Il Sassuolo è interessato ad Andrea Pinamonti, protagonista con l'Empoli nell'ultima stagione ma di proprietà con l'Inter.... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Ilè interessato ad Andrea Pinamonti, protagonista con l'Empoli nell'ultima stagione ma di proprietà con l'Inter....

Advertising

EnricoTurcato : Leggo ovunque “#Sassuolo già in vacanza”. Sicuramente non troppo motivato, vero. A differenza del Milan. Ma la… - tvdellosport : ?? Atmosfera già calda in Piazza Duomo, piena di tifosi del Milan. Manca sempre meno alla sfida tra i rossoneri di P… - caleee12 : Chiave di lettura interessante e plausibile. Difatti anche gazidis dopo Sassuolo Milan a dazn ha parlato di dover f… - Gilmerdo : @mrc73bss A Sassuolo stappano le bottiglie. Hanno aumentato già 4 volte il listino da inizio guerra. - DiegoAnguloT : @gianco_15 @MTartaglini @GoldGraphss @mirkonicolino Non puoi prendere una decisione tenendo in conto cosa pensano i… -