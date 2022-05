Sasaki e Miyano, il manga per gli amanti del Boy’s Love (Di sabato 28 maggio 2022) Una storia d’amore tra una persona che non ha paura di mostrare i propri sentimenti e un’altra che si rifiuta di riconoscere cosa prova, da leggere tutta d’un fiato Per tutti gli amanti del genere Boys’ Love (ovvero storie d’amore tra protagonisti maschili), è in arrivo un periodo ricco di novità edite da Planet manga da segnare in calendario. La prima è Sasaki e Miyano, disponibile da giovedì 19 maggio in fumetteria e su Panini.it. La storia è quella di Miyano, giovane amante dei fumetti BL (Boys’ Love) che nega assolutamente di voler vivere nella realtà una storia di quel tipo. Un giorno Sasaki, il classico ragazzo ritardatario, con uno stile di vita libero e che si infila ogni tanto anche in qualche rissa (sempre però per aiutare qualcuno) si rende ... Leggi su lopinionista (Di sabato 28 maggio 2022) Una storia d’amore tra una persona che non ha paura di mostrare i propri sentimenti e un’altra che si rifiuta di riconoscere cosa prova, da leggere tutta d’un fiato Per tutti glidel genere Boys’(ovvero storie d’amore tra protagonisti maschili), è in arrivo un periodo ricco di novità edite da Planetda segnare in calendario. La prima è, disponibile da giovedì 19 maggio in fumetteria e su Panini.it. La storia è quella di, giovane amante dei fumetti BL (Boys’) che nega assolutamente di voler vivere nella realtà una storia di quel tipo. Un giorno, il classico ragazzo ritardatario, con uno stile di vita libero e che si infila ogni tanto anche in qualche rissa (sempre però per aiutare qualcuno) si rende ...

Advertising

luvcwanning : finalmente estou assistindo sasaki to miyano ?? - maysnotokayy : RT @ArtRuks: Aaahhh?? Esse que momento lindo do Anime Sasaki to Miyano! #anime #sasakitomiyano - ArtRuks : Aaahhh?? Esse que momento lindo do Anime Sasaki to Miyano! #anime #sasakitomiyano - 4rtinique : io depressa per perché non ho trovato sasaki to miyano oggi e non ho comprato nulla - tokyoblves : btw il volume di sasaki e miyano è veramente una sottiletta ?? -

Le novità Planet Manga di giugno 2022 ... Mitsubachi Miyuki Giugno 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00 Contiene: Namaikizakari 2 SASAKI E MIYANO 2 Autore: Shou Harusono Giugno 13×18, B., 136 pp., b/n e col., con ... Le novità Planet Manga di aprile 2022 Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 366 dal quale apprendiamo tutte le novità Planet Manga di aprile 2022. Da segnalare le novità SAKAMOTO DAYS e SASAKI E MIYANO e le numerose proposte dedicate a Belle. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite! Potere recuperate invece le novità Planet Manga di marzo 2022 grazie al nostro ... NerdPool Sasaki e Miyano, il manga per gli amanti del Boy’s Love Una storia d’amore tra una persona che non ha paura di mostrare i propri sentimenti e un’altra che si rifiuta di riconoscere cosa prova, da leggere tutta ... Planet Manga annuncia l’arrivo di tanti nuovi Boys’ Love per l’estate Planet Manga ha annunciato l'arrivo di tanti nuovi Boys' Love nel corso dell'estate, a partire da Sasaki e Miyano di Shou Harusono. ... Mitsubachi Miyuki Giugno 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00 Contiene: Namaikizakari 22 Autore: Shou Harusono Giugno 13×18, B., 136 pp., b/n e col., con ...Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 366 dal quale apprendiamo tutte le novità Planet Manga di aprile 2022. Da segnalare le novità SAKAMOTO DAYS ee le numerose proposte dedicate a Belle. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite! Potere recuperate invece le novità Planet Manga di marzo 2022 grazie al nostro ... Panini Comics presenta SASAKI E MIYANO e altri titoli Boys’ Love Una storia d’amore tra una persona che non ha paura di mostrare i propri sentimenti e un’altra che si rifiuta di riconoscere cosa prova, da leggere tutta ...Planet Manga ha annunciato l'arrivo di tanti nuovi Boys' Love nel corso dell'estate, a partire da Sasaki e Miyano di Shou Harusono.