“Sartori via? Decisione della società Una separazione consensuale”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 28 maggio 2022) È un addio commosso, con gli occhi lucidi di Luca Percassi che saluta Giovanni, dopo otto anni insieme a lavorare “h24 per l’Atalanta”. Comincia l’amministratore delegato ma si deve interrompere spesso e lo stesso succede all”ormai ex direttore dell’ area tecnica nerazzurra, che cede il testimone a Tony D’Amico, in arrivo dal Verona. Percassi precisa subito: “La. Giusto, dopo tanti anni, prepararci a nuove avventure. Ma non lo facciamo per divergenze tecniche, e il corsovita”. E alla domanda più spinosa sui suoi rapporti con Gasperini,spiega: “Con caratteri diversi però entrambi abbiamo lavorato solo per il bene dell’Atalanta e ci siamo riusciti entrambi”. Allora Luca di nuovo precisa: “Questa è una scelta...