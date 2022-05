Sara Pedri | si cerca la ginecologa scomparsa sul lago di Santa Giustina

Advertising

Frankf1842 : RT @fanpage: Caso Sara Pedri, nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta nelle indagini - fanpage : Caso Sara Pedri, nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta nelle indagini - Trentin0 : A Santa Giustina si tornano a scandagliare le acque del lago alla ricerca di Sara Pedri, la giovane ginecologa scom… - TgrRaiTrentino : Scomparsa Pedri, massiccia operazione di ricerca sul lago di Santa Giustina - TGR Trento - Raffy1380 : Sara Pedri….la vice primaria indagata l’hanno spedita in un ospedale di Catania quando andava minimo sospesa ????????#CHILHAVISTO -

E' in corso da questa mattina una massiccia operazione di ricerca sul lago di Santa Giustina per ritrovare, la giovane ginecologa di Forlì, scomparsa da quella zona oltre un anno fa, il 4 marzo del 2021. Lo scorso anno, vicino ad un ponte nei pressi del lago era stata ritrovata la sua auto. Nei ...CLES . Operazione di ricerca sul lago di Santa Giustina per ritrovare il corpo della ginecologascomparsa il 4 marzo del 2021. Dalle prime luci di questa mattina sono oltre una quarantina gli operatori in campo assieme a diverse unità cinofile. Impegnati i vigili del fuoco del ...E' in corso da questa mattina una massiccia operazione di ricerca sul lago di Santa Giustina per ritrovare Sara Pedri, la giovane ginecologa di Forlì, scomparsa da ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha detto la sua sull'impiego dei giovani nelle grandi squadre come la Juve, con un accenno anche a F ...