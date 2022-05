Sanac | delusione e rabbia ' Traditi dalla politica' - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 28 maggio 2022) L'assenza di un'offerta da parte di Acciaierie d'Italia per l'acquisizione del gruppo, compreso lo stabilimento di Massa, ha lasciato una profonda ferita che ora genera non solo sconforto ma ...

Advertising

QApuano : MASSA – La Mosti: “Nuova delusione per i lavoratori Sanac” -

LA NAZIONE

Non le manda a dire neanche la consigliera comunale Elena Mosti: "I lavoratori dihanno ricevuto l'ennesima, che sa tanto di mancanza di serietà. Il Ministero aveva garantito che ... Sanac, delusione e rabbia "Traditi dalla politica" La mancata proposta d’acquisto da parte di Acciaiere d’Italia riaccende la lotta. I lavoratori: "Ennesima conferma che non si fanno gli interessi del popolo" L’assenza di un’offerta da parte di ...Il grande interesse che sembrava esserci su Sanac all’inizio dell’anno si è volatilizzato ... non posso nascondere la mia delusione perché francamente il lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi, ...