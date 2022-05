Sampdoria, al lavoro per il rinnovo di Rincon: il punto (Di sabato 28 maggio 2022) La Sampdoria sta iniziando a programmare la prossima stagione, partendo con i rinnovi di alcuni calciatori. Uno di quelli che hanno maggiormente... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Lasta iniziando a programmare la prossima stagione, partendo con i rinnovi di alcuni calciatori. Uno di quelli che hanno maggiormente...

Advertising

it_samp : #Gabbiadini al lavoro a Bogliasco per il recupero. Obiettivo: ritiro di luglio. Ottimismo per partenza stagione.… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Gabbiadini al lavoro a Bogliasco. La data del rientro - sportli26181512 : Inter, Lautaro Martinez: 'Orgoglioso di indossare e difendere questa maglia': Dalle lacrime alla fine di Inter-Samp… - Pall_Gonfiato : Il tecnico dell'#Inter Simone #Inzaghi ha parlato al termine del match vinto contro la #Sampdoria - Abakunin77 : @capuanogio La Sampdoria (così come l'Empoli prima), invece, hanno lottato alla morte! :) facevi più bella figura a… -