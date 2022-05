Sam Raimi torna sul futuro di Spider-Man: cosa accadrà? (Di sabato 28 maggio 2022) Sam Raimi ha confessato la sua ammirazione per l’interpretazione di Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno, ma ha ammesso che se dirigesse un nuovo capitolo con lui Tobey Maguire gli spezzerebbe il collo. Sam Raimi rientra nel mondo Marvel Sam Raimi durante un’intervista per il Los Angeles Times in occasione dell’uscita di “Doctor Strange Nel Multiverso della Follia” (trovate qui il nostro commento), ha parlato di un ipotetico “Spider-Man 4” con Tom Holland. “Poter giocare con Marvel, è come la migliore scatola dei giocattoli del mondo”, ha detto di recente il regista. “Mi piacerebbe tornare e raccontare un’altra storia, soprattutto con l’ottima gestione che hanno lì”. Adoro Tom Holland nel ruolo ma Tobey Maguire mi spezzerebbe il collo Alla domanda se in futuro possa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Samha confessato la sua ammirazione per l’interpretazione di Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno, ma ha ammesso che se dirigesse un nuovo capitolo con lui Tobey Maguire gli spezzerebbe il collo. Samrientra nel mondo Marvel Samdurante un’intervista per il Los Angeles Times in occasione dell’uscita di “Doctor Strange Nel Multiverso della Follia” (trovate qui il nostro commento), ha parlato di un ipotetico “-Man 4” con Tom Holland. “Poter giocare con Marvel, è come la migliore scatola dei giocattoli del mondo”, ha detto di recente il regista. “Mi piacerebbere e raccontare un’altra storia, soprattutto con l’ottima gestione che hanno lì”. Adoro Tom Holland nel ruolo ma Tobey Maguire mi spezzerebbe il collo Alla domanda se inpossa ...

