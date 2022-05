Salvini sogna Mosca in mezzo all’incubo di Paese senza bussola (Di sabato 28 maggio 2022) Il ministro della Salute e numero uno di LeU, Roberto Speranza, assicura che Giuseppe Conte non farà la crisi. Il non detto è che in quel caso limite, il suo partito non seguirebbe i Cinquestelle e anche il Pd prenderebbe le distanze. Si può aggiungere che neppure Matteo Salvini strapperà, nonostante gli improvvidi annunci di viaggi a Mosca o Ankara. Una diplomazia parallela, quella del leader leghista, che forse risponde a logiche elettorali, anche se è difficile credere che le urne si riempiano in virtù di simili azzardate mosse. Ma che certamente mette in imbarazzo quella ufficiale rappresentata da Mario Draghi, che con Putin ci parla davvero, e Luigi Di Maio. La diplomazia, cioè, di un Paese membro della Ue che è schierato contro l’invasione russa in Ucraina e lavora non solo per la pace – quella che però “deve stabilire Zelensky” ... Leggi su formiche (Di sabato 28 maggio 2022) Il ministro della Salute e numero uno di LeU, Roberto Speranza, assicura che Giuseppe Conte non farà la crisi. Il non detto è che in quel caso limite, il suo partito non seguirebbe i Cinquestelle e anche il Pd prenderebbe le distanze. Si può aggiungere che neppure Matteostrapperà, nonostante gli improvvidi annunci di viaggi ao Ankara. Una diplomazia parallela, quella del leader leghista, che forse risponde a logiche elettorali, anche se è difficile credere che le urne si riempiano in virtù di simili azzardate mosse. Ma che certamente mette in imbarazzo quella ufficiale rappresentata da Mario Draghi, che con Putin ci parla davvero, e Luigi Di Maio. La diplomazia, cioè, di unmembro della Ue che è schierato contro l’invasione russa in Ucraina e lavora non solo per la pace – quella che però “deve stabilire Zelensky” ...

Advertising

mbbelluco : RT @ilfoglio_it: Il leader della Lega vuole incontrare il governo russo e sogna Putin. L'annuncio manda in tilt la Lega, ma anche Palazzo C… - AdamKowalik : RT @ilfoglio_it: Il leader della Lega vuole incontrare il governo russo e sogna Putin. L'annuncio manda in tilt la Lega, ma anche Palazzo C… - ilfoglio_it : Il leader della Lega vuole incontrare il governo russo e sogna Putin. L'annuncio manda in tilt la Lega, ma anche Pa… - Carla37611766 : DAL FATTO:Salvini è pronto ad andare a Mosca, Draghi non vuole INCONTRI - “Sogna” Lavrov, forse vedrà Medvedev - meltingmax : #Salvini va a #Mosca, se ci andrà, perchè sogna di fare questo. Noi non ci rendiamo conto, ma qui tanta gente è im… -