Salvini in partenza per Mosca domani? Il leghista insiste: «Un “cessate il fuoco” si chiede a chi ha cominciato la guerra: andrei anche a Kiev» (Di sabato 28 maggio 2022) Il viaggio di Matteo Salvini a Mosca sarebbe ormai imminente, forse già domani secondo Francesco Olivo sulla Stampa che oggi sul quotidiano registra la conferma del leader della Lega sull’intenzione stavolta apparentemente seria di partire e parlare con il Cremlino. L’idea del viaggio era cominciata a circolare già a fine aprile, quando lo stesso Salvini aveva detto che sarebbe stato «disposto a tutto per la pace» in Ucraina, anche andare a parlare con Vladimir Putin. Da allora sono seguite frenate dal governo con Giancarlo Giorgetti che invitava l’amico alla cautela, fino all’ambasciata russa in Italia che negava di aver ricevuto richieste. Allora come adesso, il problema per Salvini è innanzitutto politico, visto che ancora una volta il governo ha reagito alla sua iniziativa a metà ... Leggi su open.online (Di sabato 28 maggio 2022) Il viaggio di Matteosarebbe ormai imminente, forse giàsecondo Francesco Olivo sulla Stampa che oggi sul quotidiano registra la conferma del leader della Lega sull’intenzione stavolta apparentemente seria di partire e parlare con il Cremlino. L’idea del viaggio era cominciata a circolare già a fine aprile, quando lo stessoaveva detto che sarebbe stato «disposto a tutto per la pace» in Ucraina,andare a parlare con Vladimir Putin. Da allora sono seguite frenate dal governo con Giancarlo Giorgetti che invitava l’amico alla cautela, fino all’ambasciata russa in Italia che negava di aver ricevuto richieste. Allora come adesso, il problema perè innanzitutto politico, visto che ancora una volta il governo ha reagito alla sua iniziativa a metà ...

