Salvini al Cremlino | Casini | ' Non si presti a fare il burattino di Putin'

(Di sabato 28 maggio 2022)è talmente imbarazzante che nemmeno l'ultimo deiiani riesce a difenderlo. Eppure lui insiste come se si trattasse del nuovo messaggero di pace e non l'ultimo degli opportunisti. "Nessuna ...

Advertising

ilfoglio_it : Leggere “1984” a Mosca e sorbirsi la falsa interpretazione del Cremlino. Che aiuta a capire come molti populisti am… - TgLa7 : Ancora polemiche su missione di pace a Mosca annunciata da Salvini. Oggi Capuano illustra un ambizioso piano in 4 p… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: #Markov, analista russo molto vicino al #Cremlino, e il viaggio di #Salvini a Mosca: 'Potrebbe arrivare a #Putin, #Leg… - AlBizzotto : RT @Libero_official: #Markov, analista russo molto vicino al #Cremlino, e il viaggio di #Salvini a Mosca: 'Potrebbe arrivare a #Putin, #Leg… - PolicyMaker_mag : #Markov apre alla possibilità di un viaggio di #Salvini a #Mosca mentre il consigliere diplomatico del leader del C… -

Un habitué del. L'articolo dedicato al "Capitano" così viene chiamato in alcuni passaggi, ... A quel tempo,definì le sanzioni 'una misura idiota che costerà all'Italia 5 miliardi di ......questioni estere sostiene cheavrebbe dovuto incontrare la prima fila del governo russo. Putin "Non lo posso dire". Quel che è certo sono i canali già rodati in questi anni con ile ...«Salvini è stato costretto a rinunciare al suo viaggio ... nonché capo della Sezione informazione e media che riferisce direttamente a Vladimir Putin. Un habitué del Cremlino. L’articolo dedicato al ...Salvini e Capuano portano avanti la loro diplomazia parallela mentre la Russia ha un piano per salvare gli oligarchi in Italia. Dietro alle manovre c’è un giurista sfiorato dallo scandalo Metropol ...