Salvini a Mosca, lo stupore e il gelo di Palazzo Chigi Lui: «Non è certo che andrò» (Di sabato 28 maggio 2022) Lo sconcerto di alcuni ministri, a partire da Di Maio. Si temono effetti sull'azione diplomatica avviata da Roma. Il leader della Lega: «Non è certo che andrò»

GiovaQuez : Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #UkraineRussiaWar - elio_vito : Se Salvini va a Mosca vuol dire che è una persona gradita al regime russo. Non c'è pace senza libertà. - GiovaQuez : Salvini vola a Mosca nel tentativo disperato di superare il rivale Conte e conquistare definitivamente il ??del nos… - Angel2EU : RT @GiovaQuez: Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #Ukr… - FrancescoAldri2 : RT @LevunIgor: #Salvini col dovuto rispetto, ma conti così poco in questo momento che mandare te o un ragazzino di 15 anni coi brufoli a #M… -