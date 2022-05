Salvini a Mosca da Putin, Palazzo Chigi non ci sta (Di sabato 28 maggio 2022) Matteo Salvini ha deciso di andare a Mosca, facendo risentire molti interlocutori politici. Secondo le ricostruzioni della stampa, il presidente del Consiglio... Leggi su today (Di sabato 28 maggio 2022) Matteoha deciso di andare a, facendo risentire molti interlocutori politici. Secondo le ricostruzioni della stampa, il presidente del Consiglio...

Advertising

GiovaQuez : Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #UkraineRussiaWar - elio_vito : Se Salvini va a Mosca vuol dire che è una persona gradita al regime russo. Non c'è pace senza libertà. - GiovaQuez : Salvini vola a Mosca nel tentativo disperato di superare il rivale Conte e conquistare definitivamente il ??del nos… - globalistIT : - bonitonewscom : RT @LiaQuartapelle: Sembra che Salvini vada a Mosca. Evidentemente non gli era bastato farsi coprire di ridicolo in Polonia -