Russi «ci rubano anche i trattori». Un giorno con i contadini di Kherson: «Nei campi il lavoro è fermo» (Di sabato 28 maggio 2022) I campi di grano si perdono a vista d'occhio, nelle campagne di Bastanka, tra pianure e colline ondulate, verdi e dorate, che contrastano con il cielo azzurro striato di nuvole bianche. Siamo ai... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 28 maggio 2022) Idi grano si perdono a vista d'occhio, nelle campagne di Bastanka, tra pianure e colline ondulate, verdi e dorate, che contrastano con il cielo azzurro striato di nuvole bi. Siamo ai...

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Ci sono 22 milioni di tonnellate di grano bloccate, i russi lo rubano e lo portano da qualche altra part… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'I ladri russi rubano il grano ucraino, lo caricano sulle navi, passano dal Bosforo e cercano di venderlo… - giacomoallocca2 : RT @RenatoVenditti1: Smascherato l'ennesimo crimine di guerra da parte dei soldati russi. Beccati in un video mentre rubano e uccidono gall… - RenatoVenditti1 : Smascherato l'ennesimo crimine di guerra da parte dei soldati russi. Beccati in un video mentre rubano e uccidono g… - AnacletoOwl : @CedroneBruno @DiegoFusaro Il bello è che vi fanno votare. In Russia i media censurano l'attuale guerra e quei poch… -