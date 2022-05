Rugby femminile, Serie A 2022: Valsugana Padova campione d’Italia! Villorba battuto in finale per 27-10 (Di sabato 28 maggio 2022) Il campionato 2021-2022 della Serie A di Rugby femminile ha visto oggi, sabato 28 maggio, concludersi la lotta per lo Scudetto, con la finale che ha messo in palio Il titolo italiano vinta dal Valsugana, che ha sconfitto nell’ultimo atto il Villorba per 27-10, dopo aver vinto già entrambi gli scontri diretti giocati in stagione nel Girone 1 Meritocratico. Per le patavine si tratta del quarto titolo, giunto alla sesta finale consecutiva disputata: in precedenza, dopo i primi tre Scudetti conquistati tra 2015 e 2017, c’erano state due sconfitte, prima contro Colorno nel 2018 e poi proprio contro Villorba nel 2019, nell’ultima occasione in cui era stato assegnato il Tricolore prima della pandemia. TABELLINOParma, Stadio Sergio Lanfranchi ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Il campionato 2021-dellaA diha visto oggi, sabato 28 maggio, concludersi la lotta per lo Scudetto, con lache ha messo in palio Il titolo italiano vinta dal, che ha sconfitto nell’ultimo atto ilper 27-10, dopo aver vinto già entrambi gli scontri diretti giocati in stagione nel Girone 1 Meritocratico. Per le patavine si tratta del quarto titolo, giunto alla sestaconsecutiva disputata: in precedenza, dopo i primi tre Scudetti conquistati tra 2015 e 2017, c’erano state due sconfitte, prima contro Colorno nel 2018 e poi proprio contronel 2019, nell’ultima occasione in cui era stato assegnato il Tricolore prima della pandemia. TABELLINOParma, Stadio Sergio Lanfranchi ...

