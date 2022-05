Rompicapo delle prese elettriche| Dove puoi attaccare il tuo phon? Occhio alla scossa

Leggi su direttanews

(Di sabato 28 maggio 2022) Tantee una sola soluzione per accendere il tuo. Risolvi questomaalle trappole.(Brightside screenshot)Sbagliare questopotrebbe costarti una folgorazione! Vediamo insieme se riuscirai a trovare la soluzione in breve tempo. Che passione i! Con l’arrivo dell’estate, il tempo trascorso sotto l’ombrellone potrebbe essere davvero l’occasione per cimentarti in quiz, enigmi edi ogni genere. Dopotutto questi giochettinti ovunque nelle riviste e on-line sono davvero un piacevole passatempo per tutti. Potrai calarti ...