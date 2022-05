(Di sabato 28 maggio 2022) La Capitale, nelle ultime 24 ore, ha assistito a diversi arresti da parte deinei confronti di chi, evidentemente, non ama ne la città ne i suoi cittadini. Infatti, idel Comando Provinciale di, stavano semplicemente svolgendo dei quotidiani servizi di controllo finalizzati alla prevenzione dei reati predatori nella Capitale. Leggi anche: Montesacro: appicca l’incendio, fermato dai. Nei guai pine 49enne Il tentativo di furto e la rissa al Don Bosco Idella StazioneCinecittà, hanno arrestato un 32enne georgiano già possessore di precedenti specifici. L’uomo ha iniziato a curiosare all’interno di un’abitazione privata, situata in via Marco Fulvio Nobiliore, zona Don Bosco, sottraendo ai ...

MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Roma, tornano a casa e ci trovano il ladro dentro: ma i proprietari lo “trattengono” fino all’arrivo dei Carabinieri htt… - CorriereCitta : Roma, tornano a casa e ci trovano il ladro dentro: ma i proprietari lo “trattengono” fino all’arrivo dei Carabinieri - Ma104085 : RT @Turismoromaweb: Le stelle dell’atletica mondiale e i campioni azzurri tornano a sfidarsi allo Stadio Olimpico il 9 giugno per il Golden… - Turismoromaweb : Le stelle dell’atletica mondiale e i campioni azzurri tornano a sfidarsi allo Stadio Olimpico il 9 giugno per il Go… - TuttoSuRoma : RT @InfoAtac: #info #atac - Buonanotte da #infoAtac, le interazioni tornano alle ore 5.00, il flusso delle notizie è sempre attivo 24h/24 e… -

... piazza, il lungomare e piazzale della Libertà. La fine dello stato di emergenza per la ...poi Beatles Senigallia, il 2 e 3 luglio, Marzzocca Summer Festival, articolato sui mesi di luglio ...... il party di compleanno di Silvia Cirocchi, compagna dell'ex sindaco diGianni Alemanno, ... Ora, trent' anni dopo,centrali le rivendicazioni del Nord così come il nodo alleanze. Il Nord ...Il portoghese è in scadenza col Wolverhampton e non rinnoverà. A discapito dell'età, ha collezionato 39 presenze in stagione in tutte le competizioni ...La Capitale, nelle ultime 24 ore, ha assistito a diversi arresti da parte dei Carabinieri nei confronti di chi, evidentemente, non ama ne la città ne i suoi cittadini. Infatti, i Carabinieri del Coman ...