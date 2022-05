Roma, sul mercato un regalo per Mourinho dai Friedkin: Dybala o… Cristiano Ronaldo! (Di sabato 28 maggio 2022) I Friedkin hanno garantito a Mourinho un grosso colpo di mercato per la Roma. Come si legge su Il Messaggero, le suggestioni del momento sono... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Ihanno garantito aun grosso colpo diper la. Come si legge su Il Messaggero, le suggestioni del momento sono...

Advertising

AlfredoPedulla : #Mkhitaryan-#Inter una storia a sorpresa del 18 maggio in caso di mancato rinnovo #Roma. Ora tutti sul carro, da #Palermo in su, no surprise - CB_Ignoranza : La Roma ha vinto la partita sul campo, ma soprattutto sugli spalti. Oltre all’esodo dei tifosi giallorossi a Tirana… - antonio_gaito : Complimenti alla Roma, ma a Sky esagerano un po’ con la retorica sul calcio italiano e Mourinho. Le altre mica non… - MondoNapoli : Il Roma - Annunciati anche Juan Jesus e Kvaratskhelia, il Napoli accelera sul mercato - - sportli26181512 : Roma, sul mercato un regalo per Mourinho dai Friedkin: Dybala o… Cristiano Ronaldo!: I Friedkin hanno garantito a M… -