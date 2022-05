Roma | Lopez | “Mou ha capito subito la piazza giallorossa”

(Di sabato 28 maggio 2022)- Il Mister in questione ha parlato della situazionelina e di tutto ciò che la circonda a TMW Radio in maniera davvero importante. LE SUE PAROLE Mourinho haintercettato il desiderio dei tifosi; l pubblico ha sostenuto la squadra sempre, ma il momento di supporto massimo della squadra ha coinciso con la serie di risultati positivi in campionato ed in Conference. Ladisente quando la squadra dà il massimo ed i giocatori l’hanno dato. Mourinho poi ha dimostrato di pensare solo alla, punto”. Il merito di Mourinho è stato anche quello di scoprire Zalewski per sostituire Spinazzola. “Queste sono sempre le qualità di un allenatore di livello internazionale. Alla fine, tra tutti i problemi avuti, sono riusciti a centrare gli ...

Advertising

Il_Barone_vG : @Ajejebrazov17 @GioRoma94 @Falconero1987 @LeastSquares71 Rui Patricio al posto di Pau Lopez, e qua si è vista la di… - Carlo28C : @CorSport Questo è il titolo sul Corriere dello Sport di oggi: 'Roma, da Maxime Lopez a Guedes: nasce lo squadrone… - Claudio93118992 : @illuminista3 Ma lo stesso Galopeira che insieme a Palizzi diceva che Smalling era tra gli acquisti più sbagliati d… - romaforever_it : Calciomercato Roma, da Maxime Lopez a Guedes: nasce lo squadrone per Mourinho. Chi resta e chi va… - EnricoC32218512 : RT @EnricoC32218512: Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Jennifer Lopez aeroporto di Venezia 2021 !. ( sergiomattarella,dualipa,ca… -

Matic guadagna troppo, Maximepiace ma non ha al cento per cento le caratteristiche che ... Se pare ormai scontato l'addio di Mkhitaryan (lagli ha proposto annuale da 3,5 con opzione per il ......15 Aleksandra Krunic - Kamilla Rakhimova 2 - 0 11:15 Tallon Griekspoor, Botic Van De Zandschulp - Wesley Koolhof, Neal Skupski 1 - 2 Visualizza Roland Garros CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 21:00- ...Mourinho con la Coppa ha conquistato anche la possibilità di avere una squadra vincente. La conferma di Sergio Oliveira è ancora sul tavolo, ma Tiago Pinto vorrebbe dal Porto un forte sconto. Smalling ...Roma a caccia di rinforzi per la prossima stagione dopo la vittoria in Conference League. José Mourinho vuole riportare il club in Champions League e ha chiesto dei colpi all’altezza per farlo. Ne par ...