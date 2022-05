Roma, l’intervento va male e gli amputano la gamba: «Non sentivo più il piede, mi davano dell’esagerato» (Di sabato 28 maggio 2022) Una storia di presunta malasanità arriva da Roma con un uomo, all’epoca dei fatti 49enne, costretto a subire l’amputazione di una gamba dopo un intervento di routine andato male. Con in più la beffa, nonostante il dolore provato, di essere considerato “esagerato” dai medici. Medici, nove in tutto, che ora sono imputati in Tribunale con l’accusa di lesioni personali gravissime. l’intervento al femore dopo la caduta dalla bici La vicenda risale a setti anni fa. L’uomo, dopo una caduta dalla bici, era stato operato al femore all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma. Una brutta caduta, aggravata dall’urto con un tombino. E’ necessario pertanto il trasporto al Pronto Soccorso: qui gli viene diagnosticata la “rottura del collo del femore” e subisce il conseguente intervento. Le complicazioni L’operazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 maggio 2022) Una storia di presunta malasanità arriva dacon un uomo, all’epoca dei fatti 49enne, costretto a subire l’amputazione di unadopo un intervento di routine andato. Con in più la beffa, nonostante il dolore provato, di essere considerato “esagerato” dai medici. Medici, nove in tutto, che ora sono imputati in Tribunale con l’accusa di lesioni personali gravissime.al femore dopo la caduta dalla bici La vicenda risale a setti anni fa. L’uomo, dopo una caduta dalla bici, era stato operato al femore all’Ospedale Sant’Eugenio di. Una brutta caduta, aggravata dall’urto con un tombino. E’ necessario pertanto il trasporto al Pronto Soccorso: qui gli viene diagnosticata la “rottura del collo del femore” e subisce il conseguente intervento. Le complicazioni L’operazione ...

