Roma, entusiasmo da Conference: già 21mila abbonamenti venduti (Di sabato 28 maggio 2022) In casa Roma non si placa l’entusiasmo dopo il successo nella finale di Conference League. Già 21mila abbonamenti venduti La vittoria in finale di Conference League ha risvegliato la passione dei tifosi per la Roma. Ora nessuno ha intenzione di perdersi la prossima stagione dei giallorossi. Nessuno si sorprende quindi quando, la Gazzetta dello Sport, riferisce dei già 21mila abbonamenti venduti in vista dell’anno prossimo. Tutti stanno correndo al botteghino per assicurarsi il loro posto all’Olimpico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) In casanon si placa l’dopo il successo nella finale diLeague. GiàLa vittoria in finale diLeague ha risvegliato la passione dei tifosi per la. Ora nessuno ha intenzione di perdersi la prossima stagione dei giallorossi. Nessuno si sorprende quindi quando, la Gazzetta dello Sport, riferisce dei giàin vista dell’anno prossimo. Tutti stanno correndo al botteghino per assicurarsi il loro posto all’Olimpico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : L'euforia in casa #Roma non è ancora stata smaltita ?? - romanellialessa : Una cosa ricorderò del popolo Albanese: Sempre pronti ad aiutarti sempre pronti a regalarti un sorriso sempre pront… - QuartaFra : @luca5587 @cmdotcom Bello e doveroso il riferimento alle ragazze e ai ragazzi che hanno seguito la Lazio (anche lon… - Daffodi37351887 : RT @Acquama51644452: Leopardi: un uomo che amava la vita. 'Amami,per Dio. Ho bisogno d'amore, amore, amore, fuoco, entusiasmo, vita'. Lett… - if_seriea : #ASRoma entusiasmo alle ?? Nei prossimi giorni incontri per programmare il #Calciomercato con obbiettivo… -