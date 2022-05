Roma, blitz antidroga: arrestate quattro persone (Di sabato 28 maggio 2022) Controlli mirati al quartiere Quarticciolo a sud di Roma per contrastare lo spaccio di stupefacenti. La polizia ha svolto servizi di pattugliamento e posti di blocco identificando 78 persone e ... Leggi su leggo (Di sabato 28 maggio 2022) Controlli mirati al quartiere Quarticciolo a sud diper contrastare lo spaccio di stupefacenti. La polizia ha svolto servizi di pattugliamento e posti di blocco identificando 78e ...

Advertising

leggoit : #Roma, blitz antidroga: arrestate quattro persone - PedrettiAlberto : RT @maurosalza: #UnaProtestaUnaStoria E' scattato il blitz di agricoltori, allevatori e cittadini arrivati a Roma da tutta Italia contro l'… - maurosalza : #UnaProtestaUnaStoria E' scattato il blitz di agricoltori, allevatori e cittadini arrivati a Roma da tutta Italia c… - GiorgiaPremier : RT @coldiretti: Migliaia di agricoltori #Coldiretti oggi in piazza a Roma per il blitz #bastacinghiali. Il presidente nazionale Coldiretti… - TuttoSuRoma : Blitz agricoltori a #Roma per abbattimento dei cinghiali -