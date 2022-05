Roland Garros 2022, Jannik Sinner agli ottavi contro Rublev, avanzano Medvedev, Tsitsipas e Ruud. Saluta Sonego (Di sabato 28 maggio 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata di incontri a Parigi (Francia), sede del Roland Garros 2022. Definito il quadro dei qualificati agli ottavi di finale nel tabellone maschile. In casa Italia Jannik Sinner prosegue e Lorenzo Sonego no. L’altoatesino (n.12 del mondo) ha battuto l’americano Mackenzie McDonald (n.60 ATP) per 6-3 7-6 (6) 6-3 dopo 2 ore e 50 minuti di partita. Una prestazione condizionata da un problema al ginocchio di Sinner, rappresentato da una vistosa fasciatura. In conferenza stampa l’azzurro ha minimizzato, ma è chiaro che quando si tratta di lui i problemi fisici sono un po’ troppi ricorrenti. Sul cammino di Sinner, dunque, ci sarà il russo Andrey Rublev. Il n.7 del ranking ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata di incontri a Parigi (Francia), sede del. Definito il quadro dei qualificatidi finale nel tabellone maschile. In casa Italiaprosegue e Lorenzono. L’altoatesino (n.12 del mondo) ha battuto l’americano Mackenzie McDonald (n.60 ATP) per 6-3 7-6 (6) 6-3 dopo 2 ore e 50 minuti di partita. Una prestazione condizionata da un problema al ginocchio di, rappresentato da una vistosa fasciatura. In conferenza stampa l’azzurro ha minimizzato, ma è chiaro che quando si tratta di lui i problemi fisici sono un po’ troppi ricorrenti. Sul cammino di, dunque, ci sarà il russo Andrey. Il n.7 del ranking ...

