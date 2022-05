Roland Garros 2022, Iga Swiatek continua la sua marcia, ritirata Badosa (Di sabato 28 maggio 2022) In una giornata caratterizzata per l’Italia dal gran successo di Camila Giorgi al cospetto di Aryna Sabalenka, il tabellone femminile del Roland Garros 2022 è praticamente a metà strada, con il quadro degli ottavi di finale ormai disegnato. Rimanendo in tema dell’azzurra, sarà Daria Kasatkina la sua avversaria dopo il successo netto su Shelby Rogers. continua la striscia positiva della numero 1 al mondo Iga Swiatek: con la montenegrina Danka Kovinic arriva la ventinovesima vittoria nel circuito (trentunesima se comprendiamo nel conto anche le due sfide di Billie Jean King Cup con la Romania), sudando un pochino nella seconda frazione. La sua prossima avversaria (o vittima?) è la cinese Qinwen Zheng, che approfitta del ritiro di Alizé Cornet. Altro ritiro, ben più importante per il ranking, è quello di ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) In una giornata caratterizzata per l’Italia dal gran successo di Camila Giorgi al cospetto di Aryna Sabalenka, il tabellone femminile delè praticamente a metà strada, con il quadro degli ottavi di finale ormai disegnato. Rimanendo in tema dell’azzurra, sarà Daria Kasatkina la sua avversaria dopo il successo netto su Shelby Rogers.la striscia positiva della numero 1 al mondo Iga: con la montenegrina Danka Kovinic arriva la ventinovesima vittoria nel circuito (trentunesima se comprendiamo nel conto anche le due sfide di Billie Jean King Cup con la Romania), sudando un pochino nella seconda frazione. La sua prossima avversaria (o vittima?) è la cinese Qinwen Zheng, che approfitta del ritiro di Alizé Cornet. Altro ritiro, ben più importante per il ranking, è quello di ...

