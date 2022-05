Roland Garros 2022 | Alcaraz | “Mi piacerebbe vincere il torneo | contro Khachanov sarà dura”

Leggi su sportface

(Di sabato 28 maggio 2022) Carlosè intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in tre set ai danni di Sebastian Korda al terzo turno del. Lo spagnolo tuttavia non è stato interrogato sul match appena portato a casa, bensì su temi un po’ diversi. SULLA DIFFERENZA CON GLI ALTRI GIOCATORI – “Io sono sempre aggressivo. A prescindere dal punteggio e dal momento, cerco di conservare sempre il mio stile. Credo sia questo a fare la differenza“. SU DJOKOVIC E NADAL – “Penso di essere pronto per batterli. Ma prima devo continuare apartite per sfidare uno di loro. Rispetto ad un Masters 1000 qui si gioca tre su cinque, ma credo di essere pronto“. SUGLI OBIETTIVI/SOGNI – “Miquestoo anche diventare numero uno al ...