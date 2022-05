“Rock’n’roll Heaven” è il nuovo singolo di Maurizio Solieri che anticipa l’album “Resurrection”

(Di sabato 28 maggio 2022) È disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “”, ildiche”. “” è un brano scritto ed ispirato dopo la morte di Eddie Van Halen. Nelle strofe c’è un piccolo riassunto della prima parte della vita musicale di(Sono nato in un piccolo paese, con tanti amici, mentre andavo a scuola sognavo una chitarra elettrica), negli incisi viene immaginato un ipotetico Paradiso di fantasia dove molti musicisti scomparsi (Van Halen, David Bowie, Chuck Berry, Amy Winehouse….) parlano, ridono , bevono, suonano e si inseguono ...

