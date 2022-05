Rischio estinzione per l'Italia. Da Soros a Musk, finendo con il flop Di Maio (Di sabato 28 maggio 2022) In principio fu George Soros, grande guru della sinistra mondialista, a profetizzare la sparizione della nostra civiltà. Così, come se nulla fosse. Poi a ringalluzzire gli umori italici vi ha pensato quel genio di Elon Musk, prevedendo per noi soltanto una estinzione inappellabile. Certo, non facciamo più figli, come dargli torto. In terzis, è arrivata la proposta di pace griffata da Luigi Di Maio. Rispedita al mittente da Russia ed Ucraina, con tanto di sonore risate e ben poco onore per noi. Eppure alla Farnesina ci credevano. Se tre indizi fanno una prova, non è un gran bel periodo per noi. La speranza si sa, è però l'ultima a morire. Attenti a non morire prima, aggiungerebbe Emanuela Breda. Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) In principio fu George, grande guru della sinistra mondialista, a profetizzare la sparizione della nostra civiltà. Così, come se nulla fosse. Poi a ringalluzzire gli umori italici vi ha pensato quel genio di Elon, prevedendo per noi soltanto unainappellabile. Certo, non facciamo più figli, come dargli torto. In terzis, è arrivata la proposta di pace griffata da Luigi Di. Rispedita al mittente da Russia ed Ucraina, con tanto di sonore risate e ben poco onore per noi. Eppure alla Farnesina ci credevano. Se tre indizi fanno una prova, non è un gran bel periodo per noi. La speranza si sa, è però l'ultima a morire. Attenti a non morire prima, aggiungerebbe Emanuela Breda.

