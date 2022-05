Rinnovo Koulibaly, SSCN: “Solo falsità, nessun ingaggio dimezzato” (Di sabato 28 maggio 2022) Il Napoli prende posizione sul Rinnovo di Kalidou Koulibaly e con un comunicato ufficiale fa sapere di non aver offerto 3 milioni di euro. Le parole utilizzate dal club azzurro sono molto dure. In questi giorni più di una volta si è parlato delle cifre del Rinnovo di Koulibaly, con Corriere dello Sport che ha sottolineato come la SSCN abbia offerto 3 milioni di euro al giocatore per restare ancora a Napoli per quattro anni. Notizia che la società contesta duramente, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club. Napoli contro Corriere dello Sport per il Rinnovo di Koulibaly Il Calcio Napoli non comprende come un editore attento quale Amodei possa consentire che Fabio Mandarini scriva sul Corriere dello Sport che la SSC Napoli abbia offerto a ... Leggi su napolipiu (Di sabato 28 maggio 2022) Il Napoli prende posizione suldi Kalidoue con un comunicato ufficiale fa sapere di non aver offerto 3 milioni di euro. Le parole utilizzate dal club azzurro sono molto dure. In questi giorni più di una volta si è parlato delle cifre deldi, con Corriere dello Sport che ha sottolineato come laabbia offerto 3 milioni di euro al giocatore per restare ancora a Napoli per quattro anni. Notizia che la società contesta duramente, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club. Napoli contro Corriere dello Sport per ildiIl Calcio Napoli non comprende come un editore attento quale Amodei possa consentire che Fabio Mandarini scriva sul Corriere dello Sport che la SSC Napoli abbia offerto a ...

Advertising

Gazzetta_it : Koulibaly, il Napoli offre solo la metà per il rinnovo: sarà divorzio #calciomercato - anperillo : Non posso dirvi dove, ma sembra che #Koulibaly abbia trasferito le sue auto in una capitale straniera ???? Sono comun… - Salvato95551627 : RT @anperillo: Il #Napoli respinge la ricostruzione del #corrieredellosport sulla cifra offerta a #Koulibaly per il rinnovo del contratto ??… - MartyCippy : Comunque solo un imbecille poteva credere che il Napoli avrebbe offerto a #Koulibaly 3 Mln di stipendio per il rinn… - SaladNFL : RT @anperillo: Il #Napoli respinge la ricostruzione del #corrieredellosport sulla cifra offerta a #Koulibaly per il rinnovo del contratto ??… -