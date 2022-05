Rimini, la notte criminale di 3 marocchini e un italiano finisce con l’arresto: due rapine in poche ore (Di sabato 28 maggio 2022) Non si sono fatti mancare proprio niente: prima una catenina, strappata a forza al cameriere dell’Hotel in cui gli stessi rapinatori erano alloggiati. Poi, un furto con rissa a un minimarket in zona Miramare, a Rimini, dove un gruppo di amici e complici – tre marocchini e un italiano di età compresa tra i 20 ed i 23 anni, tutti residenti nell’hinterland milanese – ha messo a segno due colpi nel giro di poche ore. Prima che i poliziotti li arrestassero per rapina continuata in concorso. Ma andiamo con ordine. Rimini, due rapine in poche ore: fermata una banda di tre marocchini e un italiano All’1.30 di questa notte, il titolare ed alcuni clienti di un minimarket in zona Miramare, hanno segnalato un acceso litigio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 maggio 2022) Non si sono fatti mancare proprio niente: prima una catenina, strappata a forza al cameriere dell’Hotel in cui gli stessi rapinatori erano alloggiati. Poi, un furto con rissa a un minimarket in zona Miramare, a, dove un gruppo di amici e complici – tree undi età compresa tra i 20 ed i 23 anni, tutti residenti nell’hinterland milanese – ha messo a segno due colpi nel giro diore. Prima che i poliziotti li arrestassero per rapina continuata in concorso. Ma andiamo con ordine., dueinore: fermata una banda di tree unAll’1.30 di questa, il titolare ed alcuni clienti di un minimarket in zona Miramare, hanno segnalato un acceso litigio ...

