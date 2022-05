RiGenerazione Scuola: presentata la “Carta per l’educazione alla Biodiversità” (Di sabato 28 maggio 2022) Il 19 maggio 2022 è stato siglato il Protocollo tra il Ministero dell’Istruzione e l’Arma dei Carabinieri per l’educazione ambientale e per la promozione delle attività di tutela e cura del territorio. Il Protocollo impegna le parti alla diffusione dell’educazione ambientale nelle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 28 maggio 2022) Il 19 maggio 2022 è stato siglato il Protocollo tra il Ministero dell’Istruzione e l’Arma dei Carabinieri perambientale e per la promozione delle attività di tutela e cura del territorio. Il Protocollo impegna le partidiffusione delambientale nelle scuole. L'articolo .

Advertising

peppemanzo : RT @GrSociale: ?? È tutto pronto per una nuova edizione del notiziario #Grs #27maggio ?? - GrSociale : ?? È tutto pronto per una nuova edizione del notiziario #Grs #27maggio ?? - salutegreen24 : (Adnkronos) - “Rivolgersi ai giovani non è un'opzione, è un'esigenza. Questo Conou lo ha sempre fatto ma siamo molt… - UnicaRadio : Conou parla ai giovani Le parole di Riccardo Piunti, presidente del Conou dopo la partecipazione dell'associazio… - UCIIM_Nazionale : Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e l’Arma dei Carabinieri per promuovere l’educazione ambiental… -