Replica Una Vita in streaming | puntata del 28 maggio 2022 | Video Mediaset

(Di sabato 28 maggio 2022) Doppio appuntamento oggi sabato 28, con la soap spagnola Una. Ecco iper rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. Aurelio racconta a Genoveva dell’imminente attentato anarchico e suggerisce di sbarazzarsi di Marcos e Felipe facendoli morire nell’esplosione, per allontanare i sospetti da loro due. Quando Anabel gli propone di fuggire e sposarsi in segreto, Aurelio organizza immediatamente la loro fuga. Poco prima di andarsene, la giovane fa pace con il padre e gli scrive una lettera. L'articoloUnain, ...

Advertising

tiberiobagnarol : RT @fsyloslab: Replica di Stephen Walt (prof. di scienze politiche ad Harvard): “non dobbiamo pensare se fossimo una minaccia, la questione… - ZanghiGiovanni : @PaolaDeBiasi10 Letto 5 min fa Paola. Ti devo una replica o meglio aggiungere altro a quello che hai scritto e che condivido appieno ???? - fforzano : RT @fsyloslab: Replica di Stephen Walt (prof. di scienze politiche ad Harvard): “non dobbiamo pensare se fossimo una minaccia, la questione… - jazminsenzas : @frateclub Ci rifarai una replica di tu mi hai capito?????? - MeltCandycane : @labaro1900 @rep_roma C'è una traccia di replica in questo rosicamento. ?? #ospiti #romatifaroma -

SuperGuidaTV

Il seggio elettorale di Cantone, frazione di Nerviano, si sposta in via Di Vittorio: dopo la protesta della Lega, interviene il sindaco.La replica, piuttosto surreale, dei collaboratori dell’imprenditore bolognese alle accuse mosse dalla loro ex collega: «Lei è invidiosa perché non lavora più qui con noi» ...