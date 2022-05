Regione Lombardia, Salvini ricandida Fontana: “Ha il nostro appoggio. Centrodestra unito? Penso proprio di sì” (Di sabato 28 maggio 2022) La Lega intende ricandidare Attilio Fontana a governatore della Lombardia. Lo ha anticipato Matteo Salvini, lanciando di fatto la conferma del governatore. “Attilio Fontana è il nostro candidato alle regionali. E’ un uomo e un politico che merita di essere sostenuto e ha tutto il nostro appoggio”, ha detto il leader del Carroccio a margine di un incontro elettorale a Crema, in provincia di Cremona. Ma la ricandidatura di Fontana terrebbe unito il Centrodestra come quattro anni e mezzo fa? “Penso proprio di sì”, ha risposto Salvini. Fontana non ha ancora ufficializzato la sua ricandidatura e negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) La Lega intendere Attilioa governatore della. Lo ha anticipato Matteo, lanciando di fatto la conferma del governatore. “Attilioè ilcandidato alle regionali. E’ un uomo e un politico che merita di essere sostenuto e ha tutto il”, ha detto il leader del Carroccio a margine di un incontro elettorale a Crema, in provincia di Cremona. Ma latura diterrebbeilcome quattro anni e mezzo fa? “di sì”, ha rispostonon ha ancora ufficializzato la suatura e negli ...

