Reddito di cittadinanza, Conte: “Attacco dai privilegiati della politica che guadagnano 500 euro al giorno è una barbarie” (Di sabato 28 maggio 2022) L’Attacco al Reddito di cittadinanza da parte di “privilegiati della politica, che guadagnano 500 euro al giorno e che vogliono togliere 400 o 500 euro al mese a chi non ha di che sopravvivere, non mi sembra una cosa dignitosa nemmeno da pensare. È una barbarie politica”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di una iniziativa elettorale a Frosinone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) L’aldida parte di “, che500ale che vogliono togliere 400 o 500al mese a chi non ha di che sopravvivere, non mi sembra una cosa dignitosa nemmeno da pensare. È una”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a margine di una iniziativa elettorale a Frosinone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Mov5Stelle : Mettere insieme il sostegno al reddito con la formazione delle persone per l’inserimento nel mondo del lavoro è uno… - elio_vito : In un giorno la petizione online per le dimissioni di Renzi ha superato le 25.000 firme, la sua campagna per abolir… - VittorioSgarbi : Il reddito di cittadinanza è solo una vergognosa operazione di scambio politico elettorale che deprime l’economia,… - ksnt63 : RT @GiansandroMerli: Hanno recintato le spiagge, limitato la possibilità di andare al mare, pagato concessioni ridicole, guadagnato milioni… - BracaliM : Reddito di cittadinanza, da Schifani a Garavaglia e Ronzulli: l’attacco della destra. Conte: “Barbarie da parte di… -