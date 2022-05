Real Madrid vince Champions League, Liverpool battuto 1 - 0 in finale (Di sabato 28 maggio 2022) Il Real Madrid batte il Liverpool per 1 - 0 nella finale di Champions League. I blancos di Carlo Ancelotti, a Parigi, si impongono grazie al gol segnato da Vinicius. Il Real conquista il titolo di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Ilbatte ilper 1 - 0 nelladi. I blancos di Carlo Ancelotti, a Parigi, si impongono grazie al gol segnato da Vinicius. Ilconquista il titolo di ...

