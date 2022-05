Real Madrid vince Champions League | Liverpool battuto 1-0 in finale

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) - Ilbatte ilper 1-0 nelladi. I blancos di Carlo Ancelotti, a Parigi, si impongono grazie al gol segnato da Vinicius. Ilconquista il titolo di campione d'Europa per la 14esima volta e corona un'annata straordinaria, già impreziosita dalla vittoria nella Liga. Ildi Juergen Klopp fallisce l'appuntamento con il settimo titolo continentale e dopo il secondo posto in Premierdeve accontentarsi di un'altra piazza d'onore in una stagione comunque più che positiva, con la FA Cup e la Coppa di Lega in bacheca. Lainizia con circa 40 minuti di ritardo per problemi legati all'accesso dei tifosi del: tra spettatori ...