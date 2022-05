Real Madrid | Valverde | “Cosa darei per la Champions? Mia moglie” Lei risponde | “Farei lo stesso per il River”

Leggi su sportface

(Di sabato 28 maggio 2022) Il centrocampista del, Federico, ha rilasciato un’intervista ad AS alla vigilia della finale diLeague. Il giocatore uruguaiano ha spiegato quanto tiene alla competizione e lo ha fatto senza troppi giri di parole: “Sarei disposto a dare tante cose per vincere. Mio figlio sicuramente no, miaquasi quasi… Scherzo ovviamente, ma è un trofeo unico che non capita tutti i giorni di poter conquistare. Mi auguro che saremo noi a trionfare“. Ovviamente non è tardata ad arrivare la risposta della diretta interessata, Mina Bonino, che ha replicato con un sorriso: “Lo capisco.loper un’altra Copa Libertadores per ilPlate“. SportFace.