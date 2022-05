Real campione d'Europa, 1-0 al Liverpool in finale (Di sabato 28 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Real Madrid batte 1-0 il Liverpool in finale e vince la sua quattordicesima Champions League grazie ad un gol decisivo nella ripresa di Vinicius. Carlo Ancelotti, il primo allenatore a guidare una squadra in cinque finali di Champions, diventa il primo a vincerne quattro, staccando Zidane e un'icona dei reds come Bob Paisley, fermi a tre. Allo Stade de France un buon Liverpool si arrende ai blancos senza essere tradito da un singolo come nel 2018 con lo sventurato Karius. E' la concretezza sotto porta degli spagnoli a fare la differenza in una partita iniziata con quasi 40? di ritardo a causa dei problemi di afflusso dei tifosi. Klopp schiera dal 1? i due giocatori in dubbio alla vigilia: Thiago Alcantara e Fabinho. Per la prima occasione bisogna aspettare il 15?: Alexander-Arnold ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – IlMadrid batte 1-0 iline vince la sua quattordicesima Champions League grazie ad un gol decisivo nella ripresa di Vinicius. Carlo Ancelotti, il primo allenatore a guidare una squadra in cinque finali di Champions, diventa il primo a vincerne quattro, staccando Zidane e un'icona dei reds come Bob Paisley, fermi a tre. Allo Stade de France un buonsi arrende ai blancos senza essere tradito da un singolo come nel 2018 con lo sventurato Karius. E' la concretezza sotto porta degli spagnoli a fare la differenza in una partita iniziata con quasi 40? di ritardo a causa dei problemi di afflusso dei tifosi. Klopp schiera dal 1? i due giocatori in dubbio alla vigilia: Thiago Alcantara e Fabinho. Per la prima occasione bisogna aspettare il 15?: Alexander-Arnold ...

