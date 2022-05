RAI 1: il 29 maggio “HOTEL SARAJEVO” di BARBARA CUPISTI (Di sabato 28 maggio 2022) In onda, su RAI 1, domenica 29 maggio in SPECIALE TG1 in seconda serata, una produzione Clipper Media e Luce Cinecittà con Rai Cinema. “HOTEL SARAJEVO” ripercorre alcune delle vicende cruciali del conflitto nella ex-Jugoslavia. “HOTEL SARAJEVO” i programma su RAI 1 Il racconto sull’assedio di SARAJEVO e la guerra in Bosnia-Erzegovina per raccontare le ferite di una guerra avvenuta nel cuore dell’Europa, dove comunità che avevano fino ad allora convissuto si ritrovarono coinvolte, alternativamente vittime e carnefici, in crimini spietati. A trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di SARAJEVO, uno dei più lunghi della storia moderna, tre generazioni si raccontano: Boba, fixer di guerra, Zoran che aveva solo tredici anni, Belmina che non era ancora nata. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 28 maggio 2022) In onda, su RAI 1, domenica 29in SPECIALE TG1 in seconda serata, una produzione Clipper Media e Luce Cinecittà con Rai Cinema. “” ripercorre alcune delle vicende cruciali del conflitto nella ex-Jugoslavia. “” i programma su RAI 1 Il racconto sull’assedio die la guerra in Bosnia-Erzegovina per raccontare le ferite di una guerra avvenuta nel cuore dell’Europa, dove comunità che avevano fino ad allora convissuto si ritrovarono coinvolte, alternativamente vittime e carnefici, in crimini spietati. A trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di, uno dei più lunghi della storia moderna, tre generazioni si raccontano: Boba, fixer di guerra, Zoran che aveva solo tredici anni, Belmina che non era ancora nata. ...

