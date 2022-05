Raffiche di vento e grandine, torna il maltempo in Bergamasca (Di sabato 28 maggio 2022) Erano previsti nella serata di sabato, 28 maggio, e puntuali – anzi, pure in leggero anticipo – sono arrivati: dal tardo pomeriggio, in tutta la provincia di Bergamo sono segnalate Raffiche di vento forte, temporali e grandinate. In particolare, i lettori ci segnalano grandine in alcuni paesi tra l’hinterland e la Bassa Bergamasca: Azzano San Paolo, Bagnatica, Brusaporto, Seriate, Stezzano, Telgate, Zanica, Calcinate e Urgnano. Leggi su bergamonews (Di sabato 28 maggio 2022) Erano previsti nella serata di sabato, 28 maggio, e puntuali – anzi, pure in leggero anticipo – sono arrivati: dal tardo pomeriggio, in tutta la provincia di Bergamo sono segnalatediforte, temporali e grandinate. In particolare, i lettori ci segnalanoin alcuni paesi tra l’hinterland e la Bassa: Azzano San Paolo, Bagnatica, Brusaporto, Seriate, Stezzano, Telgate, Zanica, Calcinate e Urgnano.

