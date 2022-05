Quanto è grande la Casa del GF Vip? Le stanze segrete e quelle senza telecamere (Di sabato 28 maggio 2022) La Casa del grande Fratello Vip, che in passato ha ospitato anche il grande Fratello Nip, quello con protagonisti concorrenti non famosi, sorge su uno spazio che si estende per 1650 mq e che si trova nel quartiere di Cinecittà, a sud di Roma. Il loft che ospita i Vipponi, dunque la Casa in sé, è grande 825 mq, mentre il resto dello spazio è suddiviso in aree sceniche, tecniche e aree segrete, ovvero stanze mai mostrate al pubblico che possono servire a scopi diversi a seconda dell’edizione. Nel GF Vip 6, per esempio, due di queste stanze sono state trasformate in camere da letto singole destinate rispettivamente a Katia Ricciarelli e a Manuel Bortuzzo, che per motivi di salute o di anzianità non ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 28 maggio 2022) LadelFratello, che in passato ha ospitato anche ilFratello Nip, quello con protagonisti concorrenti non famosi, sorge su uno spazio che si estende per 1650 mq e che si trova nel quartiere di Cinecittà, a sud di Roma. Il loft che ospita iponi, dunque lain sé, è825 mq, mentre il resto dello spazio è suddiviso in aree sceniche, tecniche e aree, ovveromai mostrate al pubblico che possono servire a scopi diversi a seconda dell’edizione. Nel GF6, per esempio, due di questesono state trasformate in camere da letto singole destinate rispettivamente a Katia Ricciarelli e a Manuel Bortuzzo, che per motivi di salute o di anzianità non ...

