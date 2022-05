Quanto costa l’assenteismo intellettuale nelle piccole imprese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 maggio 2022) Nell’immaginario del piccolo imprenditore solo le assenze per malattia, infortunio, permessi e ferie dei dipendenti “fannulloni” incidono sulla produzione e sulla produttività del lavoro. Perché sono assenze fisiche che, considerato il numero esiguo di lavoratori presenti in quelle realtà, vengono subito notate e, spesso, sanzionate. Certo, l’assenza fisica ha un costo. Secondo uno studio fatto qualche anno fa dalla rivista “Society for Human Resource Management” dal titolo Total Financial Impact of Employee Absences, tenendo conto che i giorni lavorativi in un anno (escludendo sabato, domenica e le feste comandate) sono 250 pari a, più o meno, 2.000 ore), circa l’80% delle aziende per ovviare alle assenze dei propri dipendenti utilizza gli straordinari avendo un costo totale aggiuntivo che si aggira intorno al 2% della busta paga. Altro costo è quello legato alla perdita di ...