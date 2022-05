Putin mentre attacca il Donbass: 'Basta armi a Kiev o si rischia una ulteriore destabilizzazione' (Di sabato 28 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz di ritenere pericoloso l'invio di armi a Kiev. Putin ha "sottolineato la ... Leggi su globalist (Di sabato 28 maggio 2022) Il presidente russo Vladimirha detto al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz di ritenere pericoloso l'invio diha "sottolineato la ...

