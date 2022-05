Propaganda Stato Islamico, perquisizioni a Ragusa (Di sabato 28 maggio 2022) Ragusa – In diverse città italiane tra cui Ragusa Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni disposte dalla Procura Distrettuale di Roma per associazione con finalità di terrorismo internazionale, nell’ambito di un’operazione congiunta che ha coinvolto complessivamente 29 persone.L’operazione costituisce l’epilogo della più vasta e articolata indagine diretta a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall’utilizzo del dark web.L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha avuto inizio oltre un anno fa in seguito alla segnalazione – acquisita dall’Antiterrorismo della Polizia di Stato e dal ROS e attraverso il Federai Bureau Investigation statunitense – dell’esistenza di un sito di Propaganda ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 28 maggio 2022)– In diverse città italiane tra cuiPolizia die Carabinieri hanno eseguito numerosedisposte dalla Procura Distrettuale di Roma per associazione con finalità di terrorismo internazionale, nell’ambito di un’operazione congiunta che ha coinvolto complessivamente 29 persone.L’operazione costituisce l’epilogo della più vasta e articolata indagine diretta a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall’utilizzo del dark web.L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha avuto inizio oltre un anno fa in seguito alla segnalazione – acquisita dall’Antiterrorismo della Polizia die dal ROS e attraverso il Federai Bureau Investigation statunitense – dell’esistenza di un sito di...

Advertising

GraziaMontefal2 : RT @Fata_Turch: Ricordiamolo bene, per contrastare la #propaganda russa, che ha martellato sul #genocidio in #Donbass per giustificare la s… - renatastortini : @Mov5Stelle invece e' VERISSIMO!!! avete creato un esercito di italiani bighelloni e poltronari...non è stato trova… - salfasanop : RT @Fata_Turch: Ricordiamolo bene, per contrastare la #propaganda russa, che ha martellato sul #genocidio in #Donbass per giustificare la s… - joseadss : RT @iofausto: Proviamo a seguire la logica applicata a noi. Significa che L€uro, da quando è stato creato è come una sanzione per noi .....… - ilkapretto : #Obi ero entrato nel loro sito per cercare una saldatrice ma sono stato accolto da questo messaggio e ho abbandonat… -