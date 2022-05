Programmi TV di stasera | sabato 28 maggio 2022 Su Canale 5 la finale di Champions Liverpool-Real Madrid

(Di sabato 28 maggio 2022)League (foto Twitter @League) Rai1, ore 21.25: Tutti in piedi Film del 2018 di Franck Dubosc con Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Trama: Jocelyn, un uomo d’affari misogino ed egoista all’apice del successo, si ritrova suo malgrado a dover sedurre una giovane e bella donna facendosi passare per disabile. La situazione gli sfuggirà di mano quando costei gli presenterà sua sorella,mente disabile. Rai2, ore 21.05: Le regole della pazzia Film del 2020 di Jennifer Liao con Wendie Malick e Amanda Righetti. Trama: Quando suo figlio Ethan si sposa con Kendall, una donna divorziata e madre di due adolescenti, il desiderio di Barbara di essere nonna si trasforma in un’ossessione. Rai3, ore 21.45: Sapiens – Un solo Pianeta Documentario. Perché siamo invasi dai gabbiani anche se viviamo lontani dal mare? Che ci fanno i ...

Advertising

AnnaMancini81 : Stasera in tv sabato 28 maggio 2022, I programmi in onda -

ComingSoon.it

Ascolti tv 27 maggio, i risultati degli altriCome ormai accade sempre Quarto Grado su ... Risultati simili invece per Tg2 Post eItalia su Rete 4 che hanno catturato davanti al ...Tv su Rai 1 6.00 IL CAFFÈ DI RAI1 8.00 TG1TELECI0RNALE/TG1 DIALOGO 9.00 UNOMATTINA IN FAMIGLI A 10.20 BUONGIORNO BENESSERE 11.20 ... Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 27 Maggio 2022 La stagione teatrale nocetana si concluderà oggi con lo spettacolo «Se ci sei batti un colpo» in programma al Moruzzi alle 21. La compagnia organizzatrice degli eventi teatrali nocetani, E20inscena, c ...Il grande giorno è arrivato. Umbertide stasera alle 21 affronta la finale play off di serie A2 a San Giovanni Valdarno. Una gara difficile per la formazione di coach Staccini, che non parte con i favo ...