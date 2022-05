Programmi TV di stasera, sabato 28 maggio 2022. Su Canale 5 la finale di Champions Liverpool-Real Madrid (Di sabato 28 maggio 2022) Champions League (foto Twitter @ChampionsLeague) Rai1, ore 21.25: Tutti in piedi Film del 2018 di Franck Dubosc con Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Trama: Jocelyn, un uomo d’affari misogino ed egoista all’apice del successo, si ritrova suo malgrado a dover sedurre una giovane e bella donna facendosi passare per disabile. La situazione gli sfuggirà di mano quando costei gli presenterà sua sorella, Realmente disabile. Rai2, ore 21.05: Le regole della pazzia Film del 2020 di Jennifer Liao con Wendie Malick e Amanda Righetti. Trama: Quando suo figlio Ethan si sposa con Kendall, una donna divorziata e madre di due adolescenti, il desiderio di Barbara di essere nonna si trasforma in un’ossessione. Rai3, ore 21.45: Sapiens – Un solo Pianeta Documentario. Perché siamo invasi dai gabbiani anche se viviamo lontani dal mare? Che ci fanno i ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 28 maggio 2022)League (foto Twitter @League) Rai1, ore 21.25: Tutti in piedi Film del 2018 di Franck Dubosc con Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Trama: Jocelyn, un uomo d’affari misogino ed egoista all’apice del successo, si ritrova suo malgrado a dover sedurre una giovane e bella donna facendosi passare per disabile. La situazione gli sfuggirà di mano quando costei gli presenterà sua sorella,mente disabile. Rai2, ore 21.05: Le regole della pazzia Film del 2020 di Jennifer Liao con Wendie Malick e Amanda Righetti. Trama: Quando suo figlio Ethan si sposa con Kendall, una donna divorziata e madre di due adolescenti, il desiderio di Barbara di essere nonna si trasforma in un’ossessione. Rai3, ore 21.45: Sapiens – Un solo Pianeta Documentario. Perché siamo invasi dai gabbiani anche se viviamo lontani dal mare? Che ci fanno i ...

Advertising

infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 28 Maggio 2022 - AnnaMancini81 : Stasera in tv domenica 29 maggio 2022, I programmi in onda - SilviaC86 : Alessandro Roberto i consigli stasera per la seconda serata sui film ,programmi tv? Attendiamo ????????#basciagoni -